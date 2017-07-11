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﻿警拖婆婆搭港鐵 網民讚有愛

2017-07-11 列印
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　　港鐵金鐘站出現感人一幕，有網民日前拍到一名軍裝警員因擔心一名婆婆搭錯車，於是手拖手帶她走過月台。照片在社交網站上傳至今，已獲逾萬名網民回應，不少留言均大讚照片「好有愛」、「好感動」。

　　據悉，相中警員姓李，洋名Sam，隸屬鐵路警區，入職警員已達九年，過去曾駐守港島總區及機動部隊。Sam憶述事發上周四，正在金鐘站內巡邏，遇到婆婆向他問路稱想乘車到伊利沙伯醫院。Sam遂向婆婆指明路線，卻見她走錯月台，遂決定親自帶她往荃灣線月台，未料整個過程被網民拍下。

　　Sam事後得到上司稱許，但他卻謙稱這是自己的份內事，「應該要做，唔算好特別。」相關帖文亦在警方facebook專頁分享，至今已獲逾一萬人回應，有留言指「有愛心又盡責，抵讚」、「畫面好靚，感動令人帶點淚光」。
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