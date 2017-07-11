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﻿中大研究：三成港人染幽門螺旋菌

2017-07-11 列印
■中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟（左二）表示，幽門螺旋菌可引致消化性潰瘍及胃癌。
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        幽門螺旋菌屬第一類致癌物，可引致胃癌。中大醫學院最新研究發現，全球有四十四億人感染幽門螺旋菌，其中非洲近八成人口為帶菌者，冠絕全球，而亞洲地區亦有逾半人受到感染，推算香港目前有約三成人屬帶菌者。

        中大多名腸胃科專家及三位醫科生組成研究團隊，翻查逾一萬四千份由七○年至去年，涉及六十二個國家或地區的相關文獻。結果發現，非洲有近八成人受到感染，亞洲地區包括香港亦有逾半人受到感染，但由於有關香港的數據來自九三年的文獻，至今未有更新資料，中大推算香港現時有約三成人屬帶菌者。

        中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟表示，幽門螺旋菌是一種生存在胃部與十二指腸內的細菌，可引致消化性潰瘍及胃癌。但由於感染幽門螺旋菌患者沒有明顯病徵，建議市民若持續出現胃痛或胃酸倒流，應盡快求醫進行檢查。
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