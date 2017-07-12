﻿68%考生獲第二級以上 中文試改制 擺脫「死亡之卷」

中學文憑試的四個核心科目：中國語文、英國語文、數學及通識教育的成績，向來備受關注，今屆四科成績整體而言略遜於去年，達標人數微跌；但向來被視為考生「死亡之卷」的中文科，自去年作出改良後，似乎「死亡不再」，整體達標率達八成六。



中文科自去年將聆聽能力和綜合能力兩份試卷，合併為一份，考生整體達標率上升；今年更有約八成六的日校考生考獲第二級或以上，比上年增加零點九個百分點，近五成六考生考獲三級或以上成績，較去年微升零點六百分點；至於第五級或以上的考生，則為百分之九點三，微跌至九點一。



英文科方面，七成七日校考生取得第二級或以上成績，考獲第三級或以上則有約五成二，人數均較去年下跌三個百分點；而考獲第五級或以上考生則佔約一成，較去年微跌百分之零點二。



至於數科學必修部份，今屆有約八成一日校考生取得第二級或以上成績，較下年少百分之零點二；而第五級或以上的考生則佔約一成半，比去年約一成四高。



必修科之一的通識科，考獲等二級或以上的達標人數微升零點一百分點至近九成，但升幅較去年二點二個百分點少；而取得第五級成以上的日校考生比例持續下跌，由去年百分之九點一，跌至不足百分之九。



有考生涉作弊取消成績



另外，有考生在考場涉做出違規行為而遭扣分、降級，甚至取消相關科目資格。今年有一名考生在應考時被發現其身上藏有相關科目的筆記，涉嫌作弊，被取消成績；另有一人的校本評核中涉「嚴重抄襲」。至於不時有考生偷偷將試卷上的電腦條碼拍下，並上載至社交網站，今屆亦有九名考生犯錯而遭處分。