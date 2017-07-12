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﻿今屆六狀元略遜 超級女狀元獲16星

2017-07-12 列印
■今屆文憑試狀元較上屆減少。 資料圖片
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　　今屆文憑試整體成績未見突出，但仍有六位狀元誕生，比去年多出兩人；其中一位女考生在數學科延伸部份（M1／M2）奪「5**」，晉身今屆超級狀元。

　　今年共有六位新科狀元，三男三女考獲七科「5**」佳績，較去年僅四位狀元為多，但仍較一四年高峰期出現十二位狀元為少。女性愈來愈叻，今年其中一位女狀元，除了必修部份全部滿分外，她更在數學科的延伸部份考獲「5**」成績，即以八科「5**」，成為六個狀元之中表現最凸出的一名。

　　除狀元外，探花亦不少。考評局秘書長唐創時提到，今屆有八十四名日校考生取得五科「5**」成積，而五科「5*」或以上亦有七百零九人，情況跟去年相約。
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