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﻿36億教育新資源 財委會提前審議

2017-07-12 列印
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　　政府提出教育新資源措施，當中包括向文憑試成績達八間大學最低要求但未取得學額者，提供每年三萬元報讀自資大學學位，或成今屆文憑試考生的「及時雨」。行政長官林鄭月娥向立法會財務委員會提出豁免通知期，以提早討論所需撥款，趕及於今年九月實行，有關豁免申請獲財委會同意，將於周五討論有關申請。

　　林鄭月娥昨早召開行政會議前表示，立法會教育事務委員會前日通過教育新資源措施，下一步將提交財委會，申請三十六億元經常開支撥款，而下一次財委會會議將於周五舉行，惟已有既定議程，故政府向財委會主席陳健波提出豁免通知期，希望可在財委會完成處理南港島線追加撥款申請後，隨即討論教育新資源撥款項目，爭取盡快通過。陳健波表示，已收到並同意政府豁免六天通知期的申請，昨日把議案文件發給議員，讓議員有時間準備。他指，財委會未來有二十小時會議時間，但待審批項目仍有十個，希望議員不要拉布。
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