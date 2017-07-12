 Advertisement
  • 2017年7月12日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： DSE紅磡奪命意外林鄭月娥歐陽佩珊謝師宴

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段偏軟

2017-07-12 列印
　　美國周二股市偏軟，投資者觀望聯儲局耶倫周三出席眾議院的聽證，以及公司陸續出爐的次季業績，初段大市缺乏動力。媒體報道總統特朗普兒子與俄羅斯之間的電郵內容，引發市場憂慮政局動盪，利淡大市。杜指中段報二一四○四點，跌三點；納指則報六一七四點，跌兩點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點六四港元，跌零點四一港元；中移動美國預託證券價格則見八十點九四港元，跌零點○六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百一十四點三美元，升一點一美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd