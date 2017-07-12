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﻿林鄭致深切慰問 強調「一宗也嫌多」

2017-07-12 列印
　　特首林鄭月娥昨日主持行政會議前，亦主動向傳媒提及這次三死奪命工業意外，她自言對事件感到非常哀痛，並向死者家屬致以深切慰問。她強調這類嚴重意外「一宗也嫌多」，政府相關部門已積極展開工作。

　　林鄭月娥指，相關部門已開展三方面工作，首先警方正連同勞工處徹查意外的成因，有關工程亦須即時停止，直至調查完成，死因裁判官會決定是否有召開死因裁判庭的需要。她又強調這類嚴重的致命意外，一宗也嫌多，勞工處會全面檢視相關的隧道管道工程，考慮如何加強工友的安全，以防止同類意外再度發生。另外，社會福利署已接觸死者家屬，亦有不少慈善團體，如建造業關懷基金提供即時援助。

　　林鄭月娥稱，慘劇發生後，昨早已親自聯絡工程承辦商金城營造，對方表示會全力支援三名死者的家屬。
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