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日報新聞 > 港聞

﻿少年巴士迷 涉偷駕巴士

2017-07-12 列印
■遭人偷駕的巴士。
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  觀塘碼頭巴士總站昨日發生懷疑巴士迷少年偷駕巴士遊車河案，一名職員發現一輛巴士駛離站頭約一百米泊在路邊，但引擎仍啟動，覺可疑上前查看時，驚見一名十餘歲少年在車旁，他見職員即拔足逃去。職員其後報警，警員事後召鑑證科人員到場在巴士上套取指模調查。
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