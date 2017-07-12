﻿毅進基礎文憑起步 最快五年取大學學位

香港中學文憑試今天放榜，預計成績連副學位都未必能升讀的同學，若想繼續升學，仍可通過報讀毅進文憑、職業訓練局頒授的基礎文憑，或個別社區院校開設的銜接文憑課程，取得日後升讀副學位的入場券。升學專家認為，同學選擇升學途徑時，只要目光放遠一點，認清目標，亦可作出明智選擇。記者 陳艷玲



政府規定，文憑試須考獲「三三二二二」成績才可有資格報讀大學學士學位課程；報讀副學位課程的考生，文憑試成績亦須達五科二的成績。不過，每年仍有不少考生未能考獲上述成績。以去年文憑試為例，五萬五千九百名日校考生中，只有四成二考獲「三三二二二」以上成績，而考獲五科二以上的則只有約七成，換言之，還有近三成，即一萬六千多名考生，連升讀副學位資格都沒有。



正所謂「條條大路通羅馬」，學友社學生輔導中心總幹事吳寶城指，現時不少社區院校提供資歷架構級別三的銜接課程，完成後學生可升讀副學位課程，日後再升讀學位課程。換言之，若文憑試失手，又不選擇重讀，亦可最快以五年時間取得學士學位。



吳寶城認為，考生選擇升學途徑時，目光宜放遠一點，「現時資歷架構級別三的課程也有不少，其中毅進文憑是比較多人揀選的課程。另外，也有社區院校設級別三的銜接文憑課程，學生畢業後，報讀該院校副學位的課程時，會比較容易取錄。」所以，他認為學生報名前，應考慮是想繼續升讀該院校，還是升讀至其他院校。



他提到，銜接文憑課程除必修科外，學生亦須修讀院校提供的其中一個選修科目群組，當中甚至可選修「警務」、「消防服務」、「入境事務」等紀律部隊課程，非常多元化。在眾多課程中，吳寶城指一些工程類的科目，會比較多人選擇。「這些課程比較務實，學生畢業後可投身汽車工程、水電、冷氣維修等。選這類課程的學生，主要希望有一技傍身，之後再找工作會較容易，薪酬相信也不會很低。」至於女生，工程類的科目未必適合，職訓局也有提供酒店、旅遊或美容類的課程，如果繼續進修，也有相關的副學位，甚至學士課程可供修讀，值得女生留意。



他提醒有意報讀文憑課程作起步，並以學士學位課程畢業為目標的同學，重申這條升學路最少長達五年，若途中不順利的話，要花的時間可能更長，強調同學應好好整理自己的想法，以及對未來的期望。



毅進文憑共有五個必修科目，合共須修讀六百個學時。除英文科外，所有課程均以粵語授課，部份選修科或會使用英文教材及以英文作評核，亦有選修科可讓學員選擇中文或英文教材及評核。如要成功取得毅進文憑，學生須在五個必修科及三個選修科內，分別取得整體評核及格，並在每個科目的出席率最少達八成，才符合畢業要求。