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﻿政府擬推「安全劏房」　租予公屋輪候人士

2017-07-12 列印
　　政府計劃資助坊間非牟利組織或社企，將舊樓改建為衞生、安全的劏房，並以成本價租給公屋輪候人士。運輸及房屋局局長陳帆昨與傳媒茶敘時透露，擬以先導計劃形式於今年推出，希望以「社會運動」形成推動，預料計劃可有眾籌元素，由於現時仍未達成共識，暫未能披露詳情。他指，已與發展局及勞工及福利局商討，目前正與慈善基金及投資地產公司等磋商，已有部分專業人士向局方提供不同款式劏房圖則，反應正面。
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