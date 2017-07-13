﻿六狀元僅一人不報醫科 女拔超級狀元 立志行醫謝爸媽

中學文憑試昨日放榜，六名狀元誕生，全部來自傳統名校，其中拔萃女書院的林莉雯在數學延伸單元亦考獲5**，成為唯一八科全取5**的「超級狀元」。她小時候因家人生病，立志當醫生懸壺濟世，她說：「既然我有呢個能力，就想用呢份知識去幫唔同嘅人。」其餘四名狀元亦打算報讀醫科，另一人有意修讀牙醫或營養學。



文憑試逾六萬一千名考生中，有二萬一千多人考獲「33222」入讀大學最低要求，爭入一萬五千多個政府資助大學學位。今年有三男和三女狀元，五人考取七科5**，一人考取八科5**。



拔萃女書院林莉雯榮登今屆「超級狀元」，她報考七科及數學延伸部份，全獲5**佳績。她知悉獲成績後一度哽咽，感謝父母支持：「佢哋會煮啲好嘢我食，就算有時我好想留喺屋企溫書，佢哋都會拉我出去食餐飯。」她指父母對其學業沒太大要求，當她成績未如理想時，父母會安慰她：「下次做得好啲就得。」她直言父母對其心理上的支持很重要。



庇理羅士女 日「奮戰」15小時



被問及讀書心得，林莉雯認為：「最重要係知道錯喺邊度，唔好怕去問。」她又稱不應忽略休息的重要性：「我瞓得比較多，每日一定要有八個鐘。」她表示，母親及外婆均曾患病，自小覺得醫生很偉大，曾參加義工計劃了解醫生的工作。「既然我有呢個能力，就想用呢份知識去幫唔同嘅人。」



皇仁書院的男狀元蔡維澤，來自小康之家，父母均為教師。他表示，不論成績如何，父母都支持他。蔡有意報讀醫科：「我希望因為我嘅存在，幫到呢個世界少少……記得一位教授講過，我哋未必救得番個病人，但起碼可以安慰佢，令佢走嘅時候有尊嚴。」庇理羅士女狀元施奕昕有意選修醫科，她指自己最後一年才開始操練試卷，最後階段「一日溫十四、五個鐘」。



聖保羅男女中學有兩名狀元，均以讀醫科為目標。鄧惠慈的醫科夢始於中五時，從旁觀察一位兒科醫生工作，令她覺得醫生是一份可見證生命誕生與流逝的工作，希望有能力幫助病人。同校李朗軒稱，曾到大學觀看醫科課堂，認為修讀醫科符合自己的興趣。



民生仔怕辛苦棄從醫



五名狀元立志報讀醫科，九龍城民生書院首名文憑試狀元梁冠康卻例外。他指，原首選中大醫科，但打算改選港大牙醫或營養學，因為其姊姊曾是會考九優狀元，現在是一名醫生，見她長時間值班非常辛苦，「就算我有個心去讀，過五年、六年、十年，熱情都可能會被工作壓力磨削。」