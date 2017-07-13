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﻿【英國大學即場取錄】DSE考生九月赴英升學有望

2017-07-13 列印
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　　DSE昨天放榜，未能升讀本地大學的考生，不妨放眼英國，不少著名大學代表還來香港即場面試收生。詳情請登入https://goo.gl/5rEHkP
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