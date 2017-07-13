﻿VTC一日派1.1萬學額 DSE考生搶報自資課程

中學文憑試成績揭盅，即使考獲「33222」取得大學入場券，但有邊緣考生擔心未能穩入八大資助學士學位，收到成績單後做好兩手準備。大批考生昨湧至職業訓練局和其他自資專上院校，報讀自資學位和高級文憑等課程，場面墟冚。職訓局連同透過「有條件取錄」確認的學額，昨日合共派出逾一萬一千個學額。



職業訓練局（VTC）於新學年開辦自資學士學位、高級文憑和基礎課程文憑等課程，提供約一萬七千個學額，昨天統一收生。VTC副執行幹事鍾志杰指，統一收生首一小時，已有超過二萬人到全港分校了解課程，當中較受歡迎的包括酒店營運和廚藝等課程。



VTC表示，統一收生中心首日運作在昨日傍晚六時結束，連同透過有條件取錄確認的學額，合共派出超過一萬一千個學額，與去年相若。



恒生管理學院亦出現排隊人潮，爭相報讀課程。恒管校長何順文表示，報讀恒管課程人數較預期理想，指報讀人潮比往年提早於中午前出現，即使今年文憑試考生人數減少，但他預計仍能保持招收約一千三百名新生。他相信政府宣佈資助學生修讀指定院校自資學位課程，對其收生有幫助，並預料部份熱門課程包括工商管理和新聞及傳播收生將於今、明日內滿額。



學友社學生輔導中心總幹事吳寶城指，不少學生仍希望獲得資助學士學位，但放榜日得知成績後，更清楚知道自己是否有機會考入資助院校，會考慮報讀自資學士學位。他指出，政府對自資學位課程提供資助，等如支持考生，料增加報讀的信心。當中有學生會考慮課程與未來工作的關係，例如選讀護理、社工和工程等課程，或報讀有機會升格為大學的院校，例如恒管和珠海學院。