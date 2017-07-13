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﻿考獲19分女生 報高級文憑覓出路

2017-07-13 列印
■考獲十九分的蔡同學，報讀VTC的「廣告及市場傳播高級文憑」。
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　　未能入讀八大並非絕路，兩名同樣在中學文憑試考獲十九分的學生，分別選擇報讀高級文憑課程或自資學士學位課程，另覓出路。

　　在中學文憑試考獲十九分的蔡同學昨表示，由於其英文科未達三級或以上成績，原本打算報讀幼兒教育高級文憑，惟接獲通知學額已滿後，改為報讀廣告及市場傳播高級文憑。

　　同樣考獲十九分的吳同學表示，原先估計以自己成績未必能入讀八大，故在放榜前已向恒生管理學院「叩門」，報讀其工商管理自資學位課程，並提交校內成績及推薦信，做好準備，結果獲得該校「有條件取錄」，他於昨日收到成績單，比取錄條件的十八分還要高出一分，即獲取錄。同時，扣減三萬元政府資助後，他只需繳交四萬多元學費，有足夠經濟能力負擔。
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