 Advertisement
  • 2017年7月13日 星期四
  • 32º
  • 73%
熱門： DSE紅磡奪命意外林鄭月娥歐陽佩珊謝師宴

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升124點

2017-07-13 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二一五三三點，升一百二十四點；納指則報六二五○點，升五十六點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點二五港元，升零點五五港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點四港元，升零點七港元。紐約期金中段報每盎司一千二百一十九點一美元，升四點四美元；紐約期油則報每桶四十五點五七美元，升零點五三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd