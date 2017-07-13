﻿升學途徑多 可先選修銜接課程 趕海外升學「尾班車」

本地學位有限，如經濟環境許可，到歐美等國家升學也是另一選擇。海外升學愈早計劃愈好，但文憑試放榜後，部份海外大學仍會招生，同學仍有機會趕上「尾班車」，或到海外先選修證書或文憑等銜接課程，日後再升讀大學。專家表示，熱門海外升學地點如英國、美國和澳洲，升學途徑甚多，最低收生成績文憑試十五分也有機會獲取錄。 記者 ：陳艷玲



英國大學一般在一月已截止申請，教育中心Norton House行政總監廖若兒表示，每年五、六月，想入讀英國大學的學生，已經要選定兩所心儀大學，因此部份大學仍會有學額，當中有些是口碑不錯的。



廖若兒提醒有意報讀英國大學的學生，現時可在英國大學及院校招生事務處的統一收生系統（UCAS）網站的Clearing一欄，了解那間大學和學系有餘額，當放榜日收到成績後，即電郵自己成績到心儀大學，詢問學校會否取錄。「以往曾有文憑試生，六科合共取得二十四分左右，在較後階段，仍取得全英國首二十位內的大學取錄，入讀法律系。」



有中五生直接報基礎課程



英國約有二百間大學，個別會在六月左右在網頁上載「報名熱線」，學生可直接致電該校，了解是否仍有空缺，並詢問報讀程序等。若同學成績一般，廖若兒建議考慮報讀英國大學一年制基礎課程，完成後可報讀相關大學的一年或二年級課程，「基礎課程沒有特定收生分數，視乎該年報名學生水平而定，過往亦有些港生完成中五後，沒有考文憑試便直接報讀英國的基礎課程。」



全美國約有三千多間大學，當中大部份於一月截止報名，並在三至四月公佈取錄名單，而香港學生熟悉或排名屬於全球首一百名的大學，一般已收滿學生。格賢教育顧問有限公司教育升學指導主管劉鑑賢及高級導師姚思豫表示，少量美國大學在這階段仍會收生，或因有學生放棄學位而騰出空缺，同學須個別查詢。



不過，美國部份大學設Pathway programme，學生可以讀先修班，然後升讀大學，修夠學分就可以畢業。此外，亦可先報讀兩年制的社區學院，畢業後再入讀大學三年級，合共以四年時間畢業，是較多人選擇的升學途徑。



姚思豫指，文憑試考生若每科平均取得三至四級水平，加上TOEFL取得七十分，以及證明學生已高中畢業，一般來說，會獲社區學院取錄，選擇也較多，院校大多在八月底至九月開學。「文憑試放榜後，有意到美國升學的學生，與其嘗試報讀不知名的大學，不如先考慮入讀社區學院，目標清晰些，學生入讀後，可以重新來過，第三年再轉入大學。」姚思豫說。



澳洲的大學則在每年二月和七月開學，因此文憑試放榜後，同學仍有時間準備升學事宜。IDP教育高級經理陳成傑指，澳洲大學收生門檻較英國低，如在文憑試考獲「五個三」或以上，已具最低入讀大學要求，且可考入不錯的大學；如同學未符入學要求，也可考慮先入讀大學基礎班或文憑課程，然後再入讀大學一年級。「大學基礎班或文憑課程約在八月至十月開班，大約會讀到明年年中。」