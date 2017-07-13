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﻿中西區模擬電視訊號接收差

2017-07-13 列印
■民建聯中西區議員，昨公佈區內「免費廣播電視訊號接收情況」調查報告。
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　　免費電視廣播普及多年，但不少舊區仍經常出現訊號不良等問題，居民難以收看節目。一項調查顯示，一成半中西區市民在接收傳統模擬電視時，經常出現雪花或鬼影，甚至會出現畫面變形、聲畫不同步等情況。組織建議政府部門盡快改善，為相關業戶提供技術支援。

　　民建聯中西區議員昨公佈區內「免費廣播電視訊號接收情況」調查報告，在三百八十三名受訪者中，一成半在接收傳統模擬電視廣播時訊號非常差，六成三表示經常出現雪花，未能清晰地收看電視節目；而接收數碼電視廣播出現訊號問題亦佔一成七，沒有聲音、聲畫不同步等情況不時發生。

　　民建聯建議，政府應為有關大廈及業戶提供技術支援，長遠解決電視接收問題，並加強對公眾宣傳，讓市民得知求助途徑。
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