﻿手機發射站距廳房四米 寢食難安 一屋錫紙防輻射侵害

高樓頂部廣設流動電話發射站，輻射日夜直射附近民居，市民憂健康受損。石塘咀市政大廈天台近年設置三支流動電話發射基站，與民居一街之隔，引起投訴，通訊辦人員帶同儀器到民居檢測，驗出電磁場強度不及國際安全上限的一半，建議居民在窗戶貼上大幅錫紙，以阻擋輻射，但多個住戶難以入眠，心緒不靈，經區議員向多個部門反映，通訊辦人員承諾，相關部門將要求移除其中一個發射基站部份設備，不直指民居。記者 胡啟澳



苦主葉先生的單位，對正石塘咀市政大廈天台，相距一條單程馬路，從窗戶外望，流動電話發射基站就在目前。葉先生投訴：「發射站距離我個大廳只有四米，午飯、晚飯全屋輻射日日陪着。」



區議員抨裝基站無諮詢居民



葉先生單位面向發射基站的多個窗戶及牆身，均貼上大幅錫紙，缺乏天然光，室內陰暗侷促，又失去景觀，原來「錫紙陣」是通訊辦職員建議他設置，減少輻射入屋的強度。他指向窗外忿忿不平道：「去年十二月，這些巨型電話發射基站突然安裝在對面（市政大廈頂），擔憂輻射影響健康，今年二至三月向電訊管理局投訴，通訊辦派人來，量度全屋十六個點的電磁場，驗出客廳達十七點三二電場強度，而廚房至各睡房測得強度由一至七不等，因香港電磁場限額為四十一電場強度，未超標，所以不會處理，只建議我在室內貼錫紙，或在『淘寶』購置防輻射窗簾。」



葉先生細問人員，對方私下向他透露：「一般設有WiFi的家庭才有零點幾電場強度，正常情況下電場強度應該少於一。」活在高輻射環境下，葉先生形容「日日擔心、夜夜失眠」，擔心多年後一家人健康出問題，甚至患癌。



葉先生樓上樓下合共三家人都飽受輻射困擾，中西區區議員鄭麗琼跟進事件，她指上周四在區議會會議討論事件，與會的通訊辦官員承諾，由於居民投訴發射基站太接近，故會移除一支基站部份設備，不直接指向葉先生的住所，並於九月中完成。她指，現在安裝發射基站，並沒規管，以今次事件為例，政府各部門以強化流動網絡為由，只經內部溝通後便批准電訊商建基站，事前沒諮詢民意，閉門造車。



通訊辦承諾移除部份設備



區議會文件顯示，現時有三家電訊商在石塘咀市政大廈天台設有基站，分別○九年至一六年間獲批准啟用，與鄰近大廈最近的天線波束距離約有十米，通訊辦今年曾因應要求實地檢測，測量結果顯示該等基站符合輻射安全水平。



通訊辦及政府產業署六月以文件回覆中西區區議會時指出，電訊商須按程序向地政總署、規劃署、建築署、機電工程署及通訊辦提交基站的資料，經各部門同意後，方可與政府產業署簽訂租約並安裝基站，署方只向電訊商收取象徵式費用或一次過行政費用。