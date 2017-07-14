﻿通訊局：輻射水平符合安全標準

通訊局回覆查詢時表示，自今年初先後接獲三名居於石塘咀市政大廈附近的市民的查詢，通訊局派人到他們居所作五次實地測量，所有測量結果顯示輻射水平符合輻射安全標準。過去三年，通訊局共收到超過八百宗有關測量基站輻射水平的要求，經派員測量後，所有結果均安全。



密鋪錫紙才可擋輻射



通訊局表示，根據衞生署的專業意見，基站產生的射頻電磁場為非電離輻射，能量較低，不足以改變物質的化學性質，亦不能打破人體內的化學鍵而造成傷害。



城大電子工程學系副教授曾劍峰表示，由於每個人的電阻都不一樣，因此對輻射的反應亦有異。他稱，國際對量度輻射有一套標準，但仍未有數據證實輻射達到某個幅度便會有較高的致癌風險。至於在牆身鋪貼錫紙能否阻擋輻射，他指理論上有關方法能減少輻射入屋，但強調錫紙必須「落地」，否則輻射同樣可以入屋。