﻿多臟衰竭搶救無效劉曉波病逝

患末期肝癌的諾貝爾和平獎得主劉曉波，昨晚在遼寧瀋陽病逝，終年六十一歲。瀋陽市司法局昨晚約九點發出「劉曉波病亡」通報，稱他「多臟器功能衰竭，經搶救無效死亡」。挪威諾貝爾委員會主席對於劉曉波病逝深感「遺憾與無比哀傷」。



劉曉波前天病情垂危，昨天凌晨陷入彌留狀態，一度半清醒，昨午轉差，據傳傍晚六點四十分去世。瀋陽市司法局晚上九點公佈，因煽動顛覆國家政權罪被判監十一年的劉曉波，多臟器功能衰竭，經搶救無效死亡。有傳劉曉波遺體已經移離醫院，暫時未知其遺孀劉霞及家屬的情況，以及如何處理劉的身後事。官方新華社亦引述司法局消息報道「劉曉波因病死亡」。醫院方面晚上召開記者會，透露死亡時間為五點三十五分。



劉曉波於二○一○年獲諾貝爾和平獎，因他在囚，不能往挪威領獎，大會頒獎時，為他安排一張空櫈。對於劉的死訊，挪威諾貝爾委員會主席安德森對路透社表示，深感「遺憾與無比哀傷」，並對劉未能轉送國外接受治療感到不安，她表示：「中國政府要為他的早逝負起重大責任。」德國聯邦司法部長馬斯對劉曉波病逝表示哀悼，形容他是一名英雄，透過非暴力的抗爭，爭取民主及人權。



一九八九年四月，劉曉波應邀到美國哥倫比亞大學做訪問學者，北京爆發學潮，他回國與高新、周舵和侯德健一起在廣場絕食七十二小時，呼籲當局與學生對話，被稱為「天安門四君子」，其後被捕，在九一年一月被法院裁定「反革命宣傳煽動罪」成立，但因他說服學生撤離廣場，被形容「重大立功表現」，免予刑事處分釋放。



「天安門四君子」 因八九民運回國



劉曉波離開秦城監獄後，被當局長年監控，其後被指「擾亂社會秩序」，勞動教養三年。○八年，劉曉波與三百多名律師、作家等起草並聯名簽署「零八憲章」，呼籲結束一黨專政、軍隊國家化、改善人權，在海內外產生巨大影響，他再次被捕，並於○九年十二月被北京中級法院以「煽動顛覆國家政權罪」判刑十一年。