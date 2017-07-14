﻿港視獲批 流動電視牌照

相信不少男士都怕陪女朋友或老婆逛街，感覺又悶又累，但男士們現在不用對此有恐懼。上海一間商場就搞搞新意思，新設「老公休息艙」，提供自助式電腦遊玩設備，讓他們陪另一半逛街累了，可以進入休息艙內充一充電，放鬆一下。 該「老公休息艙」設於商場四樓，是以玻璃幕作外牆的小包廂，裏面放有一張電競遊戲專用座椅、顯示屏、電腦，以及遊戲搖桿等設備。商場負責人表示，設計包廂的初衷，就是為了讓一些陪伴老婆、女朋友逛街的男士有休息放鬆的好地方，女方亦不用擔心男方急着想回家，而又自願留下，讓女士們在商場安心行街購物。 不過，市民對此設計反應不一。有市民認為，設計非常好，能夠進行休息娛樂兩不誤；...

2017-07-14