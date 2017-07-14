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﻿港視獲批 流動電視牌照

2017-07-14 列印
■香港電視主席王維基。
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　　香港電視近年多番爭取電視牌照遭拒，昨天有轉變，通訊局宣佈批准港視的「香港流動電視網絡」的申請，以新制式提供流動電視服務，但港視須加密訊號，不能使用固定天線播放。

　　通訊局批出的流動電視牌照列明，港視獲授權以數字視頻廣播地面II（DVB-T2）的新制式，廣播屬下電視節目。但訊號須經移動地點接收，而非以慣用的固定天線，或大廈內電纜分配系統。同時要求港視須加密全部訊號，確保只有移動地點接收的裝置才可收看。港視表示歡迎，稱新制式只要加裝指定接收器，亦可在流動裝置或電視機收看高清或4K質素節目。
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