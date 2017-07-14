律政司去年底入稟高等法院提出司法覆核，指四名議員在去年十月十二日宣誓就任立法會議員時拒絕及忽略宣誓，要求法庭裁定四人宣誓無效，並撤銷四人的議員資格。根據司法機構網頁資料，高等法院今午三時將宣佈判決，預計需時五分鐘。
四議員資格覆核案今裁決
律政司去年底入稟高等法院提出司法覆核，指四名議員在去年十月十二日宣誓就任立法會議員時拒絕及忽略宣誓，要求法庭裁定四人宣誓無效，並撤銷四人的議員資格。根據司法機構網頁資料，高等法院今午三時將宣佈判決，預計需時五分鐘。
手機發射站距廳房四米 寢食難安 一屋錫紙防輻射侵害
高樓頂部廣設流動電話發射站，輻射日夜直射附近民居，市民憂健康受損。石塘咀市政大廈天台近年設置三支流動電話發射基站，與民居一街之隔，引起投訴，通訊辦人員帶同儀器到民居檢測，驗出電磁場強度不及國際安全上限...
2017-07-14
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滬商場「老公休息艙」 設電競遊戲娛樂男士
相信不少男士都怕陪女朋友或老婆逛街，感覺又悶又累，但男士們現在不用對此有恐懼。上海一間商場就搞搞新意思，新設「老公休息艙」，提供自助式電腦遊玩設備，讓他們陪另一半逛街累了，可以進入休息艙內充一充電，放鬆一下。 該「老公休息艙」設於商場四樓，是以玻璃幕作外牆的小包廂，裏面放有一張電競遊戲專用座椅、顯示屏、電腦，以及遊戲搖桿等設備。商場負責人表示，設計包廂的初衷，就是為了讓一些陪伴老婆、女朋友逛街的男士有休息放鬆的好地方，女方亦不用擔心男方急着想回家，而又自願留下，讓女士們在商場安心行街購物。 不過，市民對此設計反應不一。有市民認為，設計非常好，能夠進行休息娛樂兩不誤；...
2017-07-14
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杜拜在建摩天輪全球最大
直徑達二百一十米的杜拜「Ain Dubai」摩天輪，正如火如荼施工，目前已組合超過半數支架。落成後它將超越美國拉斯維加斯直徑一百六十七米的摩天輪「High Roller」、籌備中直徑為一百九十二米的紐約摩天輪「New York Wheel」、直徑一百三十五米的英國「倫敦眼」，成為全球最高、最巨大摩天輪。「Ain Dubai」設有四十八個客艙，最多容納一千四百名遊客，預料啟用後會成為杜拜的新地標。
2017-07-14
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大屋苑錄市價承接
美聯營業經理葉劍威表示，粉嶺碧湖花園3座高層C室，面積約為441方呎，2房間隔，以約468萬元成交，呎價約為10612元，買家為一名用家。原業主於14年2月以約345萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利...
2017-07-14
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恒指四日進帳千點 全球「鴿」升 美股高位徘徊
美國聯儲局主席耶倫「放鴿」，令市場感到意外，美股杜指上周再創新高，連帶全球股市昨日亦升至紀錄新高，港股承接外圍升勢，恒指大升超過300點，創逾兩年新高，連升四個交易日，累漲千點。 美股在周三顯著造好後，昨日早段窄幅靠穩，截至今晨四時，杜指收市報21553點，升20點；納斯達克指數收市報6274點，升13點。滙控（005）美國預託證價格報75.52港元，較香港收市價升0.42港元；中移動（941）美國預託證價格報81.98港元，較香港收市價跌0.02港元。 歐法造好 韓股新高 環球股市昨日普遍造好，MSCI環球股市指數昨曾漲逾1%，刷新紀錄高位。泛歐Stoxx 60...
2017-07-14
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隊長歸位征歐聯外撐些路迪
今晚歐聯第二圈外圍賽首回合，蘇超班霸些路迪將會作客北愛爾蘭球隊連菲特。些路迪隊長史葛布朗趕及傷瘉領軍出戰，加上射手穆沙迪比利近三場友賽入兩球狀態火熱，該隊今仗勢反客為主擊敗連菲特先拔頭籌，客勝放心去馬。（香港時間周六凌晨0:00開賽） 些路迪為適應這支應屆北愛頂級聯賽冠軍隊伍，上仗友賽安排對愛爾蘭超聯的沙姆洛克流浪，結果在中場史超活岩士唐和史葛冼佳亞各自梅開二度下狂勝9:0，友賽三戰錄一勝二和。該隊法國前鋒穆沙迪比利在三場友賽中攻入兩球，狀態已回復得八九成，可肩負入球重任。 再者上仗上半場拉傷跟腱退下火線的隊長史葛布朗，經治療後已無大礙可趕及披甲。他說：「我只是輕微...
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M8×Sailor Moon 美少女轉身拍
專攻愛美女士自拍的美圖（Meitu）手機，上月在內地發佈的最新型號M8終於登港，美顏玩意繼續多元化，效果應用亦跳出拍攝主體的框框，如今連背景都可大肆美化，備有大量罐頭式有趣場景，沒心情執相的日子，大可...
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Sexy mama白Tee湊仔 激凸黃婉君惡鬥惡鬥
做咗人母嘅娛圈索媽有唔少，好似同係兩子之母嘅孫佳君和黃婉君（Rosanne），前者年過四字頭，肌膚雪咁白；Rosanne則的骰得嚟玲瓏浮凸。日前傍晚，黑超孫佳君罕有帶埋9歲孻仔在中環ifc行孖咇，低胸...
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社論——普查手機站輻射 讓公眾安心
香港致力發展成為智能城市，廣泛的通訊網絡覆蓋率，至為重要，高樓大廈頂部設置不少流動訊號發射基站，與民居為鄰，市民擔心家居日夜受輻射包圍，健康會受損。近年通訊局收到市民針對有關發射基站的查詢和投訴，呈上升趨勢，更有市民懷疑受基站輻射影響而致癌，相關部門是時候，普查各區發射基站造成的輻射水平，展開跟進監察，好讓公眾安心。 本報今天報道，石塘咀市政大廈天台，近年設立多個手機訊號發射基站，引起一街之隔的私樓住戶擔心，向通訊局投訴，該局派人員上樓檢測，發現輻射水平只及國際安全上限約一半，雖比正常水平高，但未構成健康風險，故不作處理，建議有關住戶在窗戶掛上大幅錫紙，遮擋輻射，居民生活大...
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快利小豐大爆發
剛周三晚的煞科谷戰，史卓豐前晚夥拍賀廄「勤德兼備」爆出一百零二倍的大冷W，亦是今季谷草賽事獨贏派彩最高的頭馬，至於史卓豐季內勝仗就增至三十場。周日沙田煞科賽事，其七匹座騎不乏牌面貨色，其中第十場高伯新...
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