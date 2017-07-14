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﻿四議員資格覆核案今裁決

2017-07-14 列印
　　四名民主派立法會議員梁國雄、姚松炎、劉小麗及羅冠聰，涉拒絕宣誓遭司法覆核一案，高等法院今午三時宣判。梁國雄明言，若被判敗訴，一定會提出上訴，但直言四人在財政上難以負擔。

　　律政司去年底入稟高等法院提出司法覆核，指四名議員在去年十月十二日宣誓就任立法會議員時拒絕及忽略宣誓，要求法庭裁定四人宣誓無效，並撤銷四人的議員資格。根據司法機構網頁資料，高等法院今午三時將宣佈判決，預計需時五分鐘。
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