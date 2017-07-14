﻿逾半受訪者曾服用保健品 癌症「免疫療法」安全成疑

近年坊間興起「免疫療法」，稱有純天然方法抗癌，且沒有副作用，但一項調查發現，有逾半癌症病人或康復者對「免疫療法」存疑，但仍服用有關保健食品，另一成七人曾接受免疫療法。有專科醫生和藥劑師提醒，坊間濫用「免疫治療」字眼，安全、可信性均存疑。



香港醫院藥劑師學會在四至五月以問卷訪問一百五十名癌症病人或康復者，七成一受訪者對化療感到恐懼或憂慮；七成六擔心副作用多，其次是治療失效及療效不理想。另有六成一人對標靶治療心存恐懼或憂慮；逾六成九擔心價錢問題，其次是須長期用藥和副作用多。



免疫治療方面，五成三受訪者曾聽聞免疫療法，有五成四人對坊間聲稱提升免疫力的保健食品半信半疑，惟仍有五成三曾嘗試有關產品，兩成三更相信產品有一定療效。另有兩成一受訪者曾聽聞有保健中心聲稱可進行免疫療法，四成三對療法存疑問，但有兩成一受訪者認為可信，一成七更曾接受這類免疫療法。



臨牀腫癌科專科醫生潘智文表示，醫學界近年引入免疫治療，是利用藥物重新鞏固人體本身具備抗癌免疫反應，引導白血球攻擊癌細胞；加上免疫系統具有「記憶」功能，在識別到癌細胞後，白血球能對同樣的蛋白質快速地產生反應，有效抑制腫瘤。



引用不知名海外「專家」權威



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，坊間所謂免疫療法，常標榜天然、引用冷門期刊和不知名海外「專家」權威，可信性成疑。現時坊間的免疫治療愈見普及，擔心有病人因而延誤病情。他提到，曾有初期肺癌病人聽信親戚推薦，前往內地向神醫求診，未有覆診和接受正規治療，最終癌細胞進一步擴散，再求醫時已藥石無靈，未幾離世。