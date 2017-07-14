﻿財匯局成立十周年 將推獨立審計監管制度

財政司司長陳茂波昨天在財務匯報局十周年慶祝酒會致辭時表示，計劃於今年內盡快向立法會提交草案，引入獨立審計監管制度。財匯局主席潘祖明回應說，相關條例一旦獲得通過，財匯局將成為獨立的審計監管機構，有助維持公眾利益及進一步鞏固香港金融中心的地位。



財務匯報局主席潘祖明表示，為了符合公眾利益，財匯局一直堅定不移地推動審計監管改革。財匯局期待政府能根據一五年的諮詢總結來擬議法例修訂，提交予立法會審議並最終獲得通過。這樣香港便能夠擁有一個有關上市實體審計師的獨立監管制度，並盡快得到國際認同。



今年內向立會提草案



被問到是否與會計界就財匯局增加職能達成共識，他強調財匯局向來按合規程序秉公辦理投訴案件，而諮詢建議中亦設有兩重上訴機制，與國際處理方法一致，有信心得到會計專業人士的支持。



無論是關於小型、中型還是大型的會計師行或上市公司的投訴，我們都會一視同仁，按合規程序秉公辦理。



此外，財務匯報局會繼續推廣國際最佳範例的做法和提升香港財務匯報的質素。隨著香港資本市場不斷擴展和全球監管環境不斷演進，財務匯報局無疑將會面對更複雜及嚴峻的挑戰。當我們要獲取相關信息以及進行跨境執法時，將會愈來愈依賴不同司法權區的監管機構所提供的適時配合。



另一方面，據財匯局最新數據顯示，截至今年六月底，共接獲一百一十六宗會計師行可跟進投訴個案，較去年全年一百一十八宗投訴個案大幅上升。潘祖明指，投訴乃反映市場需求，局方無法控制有關投訴數字；而現時局方已增聘人手，暫時可應乎相關工作量。