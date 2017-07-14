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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升34點

2017-07-14 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二一五六七點，升三十四點；納指則報六二七三點，升十二點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點一九港元，升零點○九港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點八三港元，跌零點一七港元。紐約期金中段報每盎司一千二百一十七點六美元，跌一點五美元；紐約期油則報每桶四十六點○二美元，升零點五三美元。

　　美國六月份生產價格指數（PPI）按月升百分之零點一，高於分析師預測的無升跌，五月份PPI按月無升跌。
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