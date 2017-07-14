﻿土生烏漢拒搭訕險被斬

一名土生土長烏克蘭裔男子，昨凌晨在油塘拒與搭訕醉漢交朋友後，對方竟然離開後拿刀折返追斬事主。幸事主及時逃走及報警，警員到場時疑人已棄刀逃去，現仍追緝涉案男子歸案。



事主為烏克蘭裔姓高（五十一歲），據悉，高三代在本港落根，他亦在本港出生，能操流利廣東話。



昨凌晨二時許，他在油麗邨翠麗樓外與數名街坊閒聊，其間一名帶有酒意男子趨前搭訕，又緊捉高雙手，要求跟他做朋友，但被高拒絕。



醉漢悻然離開數分鐘後，竟拿一把約十吋長餐刀折返揮舞及追斬事主。高見狀逃走及向保安員求助報警。警員到場涉案年約四十歲男子已棄刀逃去。



昨中午約十二時，一名四十三歲姓歐陽男子昨凌晨亦醉酒，誤以為自己與案件有關在新蒲崗崇齡街寓所報案自首。警方調查後，發現他外形與疑人不同，將其釋放。