﻿失意考生選對升學路 機電小子如魚得水

文憑試前天放榜，同學不慎「滑鐵盧」，是否人生便沒有希望？兩位文憑試過來人，一位是本港第十名「星之子」，一位是一直只懂跟大隊下決定的中學生，雖然兩人同樣失意於文憑試，但卻能藉此反省，重新找到自己的興趣，再次上路。其實成長路上就算拐了彎，只須認清目標，仍可看到藍天。 記者 ：區美玲、胡嘉儀



現就讀香港專業教育學院（IVE）電機工程高級文憑一年級的李鍵邦，三歲已懂安裝風扇、八歲組裝電視，自小對機電非常感興趣，中學時與同學一起研發「自潔門柄」，申請了專利，在有諾貝爾科學獎搖籃之稱的「英特爾國際科學與工程大獎賽」中勇奪二等獎，成為繼「星之子」陳易希後，本港第十名摘星的學生。他去年憑同一設計，獲日內瓦國際發明展金獎。雖然同樣是「星之子」，但李鍵邦的求學路並非一帆風順。



李鍵邦中學選修物理和設計與應用科技，聯招志願是中大電子工程學系，他自知學業成績普通，已「買定保險」同時報讀高級文憑，怎料放榜，英文科不合格，沒有大學取錄，高級文憑亦「滑鐵盧」。



洩氣過後，他決定自修再報考文憑試，利用持續進修基金，一邊修讀英文，一邊為一位中大教授兼職任短期研究助理，免增加家庭經濟負擔。



翌年重考文憑試，除了英文，亦報了物理和數學，放榜結果全部合格，獲IVE取錄入讀電機工程高級文憑課程，他心儀青衣分校，皆因該校的太陽能車隊出名。「我九月一日開學，九月三日已主動向老師報名加入團隊，主要負責電力供應和太陽能板技術支援。今次亦是由以往個人研究，轉而學習與團隊合作，是很好的經驗。」



李鍵邦承認社會很現實，「有個學位是最基本要求」，希望日後能銜接升讀大學，然後考取工程師牌。曾到北京、日本和美國等地交流的他，坦言眼界擴闊，認識甚麼是企業責任，他希望將來成立教育基金，鼓勵下一代研究發明或作為獎學金之用。



回想文憑試一役，他分享道：「同學要對成績抱有合理期望，避免希望愈大，失望愈大。」他有時也會安慰自己：「文憑試不是一切，唔係自己唔得，只是文憑試是一個不適合自己的遊戲。」他笑言：「將來死後考成點都無人記得，但我粒星仲喺度！」



毅進生冀投身廣告行業



同樣是二十歲，前年應考文憑試的陳富，成績「全炒」。他自小讀書不理想，無論是中三選科、或放榜後應讀甚麼課程，都是「跟大隊」，朋友選甚麼，他便選甚麼。放榜時，沒有好好準備升學資訊，結果想報基礎文憑，才知成績不達最低要求，想改讀毅進，但又過了報名期，最後停學一年。



這預料之外的一年空檔，陳富本打算打機和旅行度過，後來到家人經營的海味舖幫忙，轉捩點是無心插柳下，和朋友組隊參加香港基督教女青年會舉辦的比賽，接觸不同的活動，其後參加中心的調酒師及咖啡師課程，學會製作手調飲品。「由理念至製成品，看似簡單，但始終是自己一手一腳完成，很有滿足感和成功感。」他因此決定重返校園，報讀毅進的市場營銷及管理課程，期望完成課程後升讀職訓局廣告相關課程，看看自己是否適合在該行業發展。