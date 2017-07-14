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﻿優惠價選購防盜背包及Anlter行李箱

2017-07-14 列印
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　　每次去旅行都煩惱用咩size嘅篋先啱啱好，O依家只需係港九新界都有分店嘅家家換領中心，出示Jetso App嘅電子優惠券，就可以用優惠價購買英國品牌Antler行李箱，每個行李箱均有八個滾輪設計，可三百六十度旋轉方便拖行。今次仲有三款唔同尺寸畀大家揀，尺寸有二十吋、二十五吋、二十九吋三種。無論短途三日，甚至乎公幹一個月都應付得到。

　　想輕便啲就咁帶個背包去旅行，仲可以揀XDDesign多功能防盜背包，佢好處多多，設計合符人體工學，聽講仲減輕百分之二十至二十五重量。暗藏式拉鏈嘅設計同防割物料，令賊人無從入手。袋內間隔齊全，適合不同大小物件，手提電腦、相機都有專屬位置擺放。XD Design多功能防盜背包有全新五種配色，玩味十足。快啲去揀一個啱你心水嘅「旅行拍檔」啦！
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