﻿讀寫障礙港青 畫出人生彩虹

今屆有逾六萬名文憑試考生同爭大學入場券，競爭一如以往激烈。比起同齡的學生，十七歲的葉景康（康仔）卻選擇走一條不一樣的路，獨愛執起工筆天馬行空，畫出屬於他的一片天。



根據政府中央政策組統計，全港近九十萬青少年中，約有百分之七是「待業待學」，康仔正是「雙待青年」之一。小學時確診有讀寫障礙的康仔，自認天生跟書本和文字「唔係好熟」，惟獨對線條和圖畫特別敏感。他歎道：「中三留咗兩次班，聽唔明老師講乜，成績好差，考試英文唔過十分。」他中三後轉去香港專業教育學院（IVE）學寫程式，「點知原來要用英文編碼，於是成日走堂，近半年就被踢出校。」



康仔之後便「有書唔讀」，每天躲在家畫畫、打機，「簡單嚟講，係個宅男，唔知可以做乜工。」這樣的生活過了一兩年，直至去年六月，他認識到小童群益會生涯規劃地區服務隊的社工蔡業標（標Sir），人生才有了轉變。「知道佢好鐘意畫LOL內的狼人角色，見佢用鉛筆畫畫，於是叫佢上中心學用電腦畫板，仲建議佢畫一張屬於自己嘅卡片。」標Sir之後更專程找了本地漫畫家小雲，教康仔和一班學員勾線、打陰影等技巧。



認真學畫LOL角色



標Sir又提議康仔將自己畫的狼人角色製成鎖匙扣和明信片，在一年兩度的《Comic World香港》「同人展」擺檔，公諸同好。他更邀請康仔家人到場，讓康仔可以親手把作品送給媽媽。擺檔最後雖然蝕錢，但自此康仔經歷大轉變，由以往的宅男，開始樂於拋頭露面，還尋回人生目標：「想做漫畫家」。



香港賽馬會慈善信託基金由一五年起，捐助推行「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」，在全港五區成立服務隊，幫助像康仔這類十五至二十一歲的「雙待青年」。