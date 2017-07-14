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﻿中大學生會憂新校長不熟悉香港

2017-07-14 列印
　　中大校長遴選委員會向校董會推薦美國著名生物醫學專家段崇智為下任校長候聘人選，並於早前出席諮詢會跟學生見面。

　　中大學生會聯同多個書院學生會及教務會的學生成員，就今次校長遴選作回應，對段崇智能否勝任校長持觀望態度。

　　中大學生會指，欣賞段崇智對大學言論和學術自由的態度，容許學生在校園討論政治敏感議題，以及大學不應限制學院的發展方向。

　　中大學生會卻留意到，段崇智對本港教育制度，以及中大校政事務缺乏深入認識，對於香港社會近況亦未有充份了解，擔心日後在發生類似「雨傘革命」的大型運動時，或未能作適切應對以支援參與學生和表達立場，故對段能否勝任持觀望態度。

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