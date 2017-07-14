﻿規模等如七個美孚新邨 專家倡貨櫃碼頭上蓋建屋

現屆政府銳意解決本港住屋問題，將成立專家小組，為未來的土地供應來源集思廣益。資深工程師周明權率先拋出一個全球獨有的嶄新意念，提議在葵青貨櫃碼頭的貨櫃場上興建超高平台，並在之上發展住宅項目，相信最多能提供十七萬伙單位，容納近七十萬人。



《東周刊》報道，特首林鄭月娥擬成立專家領導小組，探討本港土地供應來源，民間率先拋出各項方案，解決「土地荒」的問題。工程師學會前會長、土木及結構工程師周明權的構思最「劃時代」。他建議在葵青貨櫃碼頭上興建極高的平台，並在之上建屋，做到「樓下放貨櫃，樓上住人」之效。



他接受該刊訪問時強調構思技術可行，也有相似先例可循。「現時唔少港鐵車廠上蓋都用作興建住宅。o依家用嚟擺放貨櫃的土地，可以參考鐵路上蓋物業發展模式，達到一地多用。」



他表示，這是初步構思，未具體估算過釋出的土地面積，但粗略推算有關屋苑規模，最少相等於六、七個美孚新邨。為免樓上住戶受起卸貨櫃影響，平台上會興建多個綠化地帶阻隔。「技術上睇唔到有咩唔能夠解決，難係難在點樣傾。」至於土地使用權的問題，他說：「雖然係複雜，但好多時候只要有着數就有得傾，只要政府願意同碼頭營運商傾吓，相信都有得諗。」



團結香港基金曾建議興建人工島重置葵青貨櫃碼頭，騰出空地建屋。周明權認為，該建議覓地重置的問題，相信最少拖足二十年才能起屋，但他的「天空之城」構思較快能上馬，相信拍板後兩、三年內可動工。



有建築師支持其建議，強調技術不成問題，只要興建離地廿米高的平台，建足夠的支柱，便能承托樓上的住宅。「o依家市區地好寶貴，單係做貨櫃碼有啲嘥，可以諗個方法物盡其用，技術上總有解決方法。」



