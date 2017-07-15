﻿「加料」宣誓違法 被裁定無效 四子失議席須回水1300萬

政府「追擊」四名民主派議員梁國雄、劉小麗、羅冠聰及姚松炎，指其就職宣誓違法，要求法庭取消四人議員資格，高等法院昨天裁定政府勝訴，裁定四人去年十月十二日的宣誓無效，褫奪他們的議席。四人除了要支付律政司高達八百萬元的訟費外，更被要求兩周內收拾議員辦事處的物品並交還物資，行管會稍後將討論如何處理四人已發放的九個月薪津，初步估計薪酬連同辦事處營運開支、酬酢等津貼，四人共須向立法會歸還約一千三百萬元。



法官昨天頒下長達一百一十二頁的判詞，裁定梁國雄、劉小麗、羅冠聰及姚松炎宣誓無效，議席由去年十月十二日宣誓當日起失效。法庭宣讀裁決時，四人正在財委會參與會議，主席陳健波得悉判決結果後隨即宣佈暫停會議三十分鐘，指四人已喪失議員資格，不可出席會議，但四人拒絕離開會議室，最後陳健波宣佈休會。



須付千萬元訟費



立法會主席梁君彥去信四人，要求在兩周內收拾議員辦事處的物品，並交還物資，行管會將再開會，討論如何處理追回已發放薪津等問題。



去年梁頌恆及游蕙禎喪失議員資格後，立法會行管會向二人追討薪酬津貼，估計今次四名議員敗訴，單是過去九個月酬金，或被追討共約三百四十萬元，加上辦事處營運開支、酬酢及交通等津貼，有機會要「回水」逾約一千三百萬元。



此外，法庭要求四人須向律政司一方支付訟費，初步估計金額約為七百至八百萬元，加上四人以「友情價」聘請多名資深大狀，預料他們承擔的雙方訟費高達千萬元。



法庭判詞指，《基本法》第一○四條規定，候任立法會議員就職時必須按法律規定的形式及內容恰當及有效地作出立法會誓言，分別是「嚴格形式和內容規定」、「莊重規定」及「實質信念規定」。



法官認為，梁國雄身穿印有公民抗命的黑色衫，手持黃傘及「人大831決議」紙板，走到宣誓枱前大叫口號等，「顯然超出宣誓場合所須有的莊嚴及尊重的合理範圍」。而劉小麗緩慢逐字讀出誓言，每字之間停頓約六秒，法官指，以不連貫的方式宣誓，令誓言無法傳達實質意義，不符合「實質信念規定」。



羅冠聰在宣誓前後「加料」及宣誓時變音，法官認為他違反「嚴格形式和內容規定」，藉著開場白傳遞制度及極權「迫使」作為當選議員的他宣誓，及「迫使」他承諾效忠香港及擁護《基本法》，而變調讀出「國」字，是質疑或不尊重中國作為特區的合法主權地位，與誓言互相對立。



姚松炎在誓詞中間加入「定當守護香港制度公義」等字，再度宣誓時又再加料。法官認為違反「嚴格形式和內容規定」，亦毫不猶豫裁定第二次企圖宣誓無效。



律政司回應指，就本案的訴訟支出須視乎案件發展而定，包括有關方面會否就法庭的判決提出上訴，因此不適宜在現階段就有關訴訟支出作任何評論。