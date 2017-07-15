﻿建制派指他們「自己玩死自己」 DQ四議員：必會上訴

被取消議員資格的梁國雄、劉小麗、羅冠聰及姚松炎均表明無悔過往的抗爭，必定會就裁決上訴。梁國雄更批評，中央透過人大釋法改變選舉結果，令民主派在地區組別的把關能力煙消雲散。但經民聯梁美芬則指，四人宣誓不認真，是「自己玩死自己」，判決展現法治精神。



四人昨午在法庭宣讀裁決後，與一眾民主派議員會見傳媒，他們均表明無悔過往的抗爭，將申請暫緩執行令及上訴。梁國雄指，喪失議員資格的全屬民主派，批評中央透過人大釋法濫用司法程序，改變選舉結果，又指民主派原有十九位地區直選議員，現只剩十四名，把關能力已煙消雲散。他自言，雖暫時「將成灰燼」，但仍會以不同方式達成期許、政綱，強調準備在補選時為香港人發聲。



長毛：泛民把關能力煙消雲散



劉小麗說，前特首梁振英及新任特首林鄭月娥均以「一手蘿蔔、一手大棍」的威權模式管治香港，冀市民不要輕視事件，又指無悔在任期間為民生所作的努力，寄語希望仍在立法會的民主派議員能堅守理念，為香港市民謀福祉。羅冠聰稱，自己是一個抗爭者，沒感到太大的落寞，但身邊的戰友受到很大傷痛，又指如今超過六分之一地區直選議員被取消資格，批評政府利用法治達到政治目的。



李慧琼：裁決有效維護《基本法》



建制派則歡迎法庭裁決，民建聯主席李慧琼認為，裁決有正本清源作用，能有效維護《基本法》及立法會的尊嚴，又指香港是法治社會，不容許有人挑戰《基本法》的權威。經民聯梁美芬則說，四名議員宣誓不認真、行為偏離誓言內容，喪失議員資格是「自己玩死自己」，今次案例可向社會展現法治精神。工聯會黃國健希望事件能盡快平息，使立法會能回復運作。