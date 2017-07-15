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﻿內地婦小故踢傷空姐

2017-07-15 列印
■遇襲空姐送院治理。
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　　國泰航空昨日一架來港航班發生空姐遇襲受傷案，消息稱，一班國泰航班來港途中，機上一名三十四歲姓劉內地女乘客，疑因小故與一名二十八歲姓袁空姐發生爭執，其間該名女乘客突然情緒激動，起腳踢向空姐，空姐閃避不及被踢傷腳部。其他空中服務員見狀上前制止，並通知機長報警。

　　昨午四時許，肇事國泰航班飛抵赤鱲角機場及安全着陸後，警員接報登上肇事航班調查後，將涉嫌傷人三十四歲內地女乘客拘捕及帶署調查，受傷空姐則獲送院治療。

　　國泰空姐遇襲過去亦曾發生，去年七月一架由杜拜來港國泰航班，一名未有為子女訂兒童餐的內地女乘客，不滿空姐不給其子女派兒童餐，向一名空姐潑橙汁，機長事後獲悉報警。飛機降落後涉案內地女子被警方拘捕。
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