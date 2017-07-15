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﻿英華小一簡介會 家長「取經」逼爆

2017-07-15 列印
■英華小學首場簡介會吸引數百名家長前來「取經」。
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　　傳統直資名校英華小學深受家長歡迎，校方昨起一連兩天舉辦六場小一入學簡介會，首場簡介會吸引數百名家長前來「取經」。校方透露，首輪面試將於九月底至十月初舉行，提醒家長毋須花太多時間報學校及製造履歷表，校方更重視家長與子女相處過程。

　　英華小學於一八／一九年度提供一百六十個小一學額，校長林浣心預計會吸引約四千七百至四千八百人報讀。她指，甄選安排跟以往相若，分三輪面試，分別是個別面談、小組會面、與校長對話。面試語言包括中、英文，另考核簡單學科知識，及分享喜愛閱讀的中、英文書。

　　出席第二場簡介會的李太表示，十分認同英華的教學理念，預計會為兒子報讀三間直資小學，英華是其中一間。校長林浣心強調，家長不應花太多時間報學校，而忽略了親子時間，並提醒家長面試時應保持真誠。
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