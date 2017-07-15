 Advertisement
  • 2017年7月15日 星期六
  • 27º
  • 94%
熱門： DQ劉曉波林鄭月娥DSE教育撥款

日報新聞 > 港聞

﻿美容院遭撞閘

2017-07-15 列印
Previous Next

　　元朗一間開業二十年的纖體美容中心，昨天凌晨遭歹徒駕駛偷來私家車撞閘刑毀，歹徒事後棄車逃去。女負責人稱早前曾解僱一名美容師，未知是否與案有關。

兩月前曾炒撬客「夥計」

　　現場為元朗鳳攸北街十號一間纖體美容中心。昨凌晨三時許，一輛私家車駛至中心對開，司機突然倒車用私家車尾猛撞中心捲閘損毀，玻璃櫥窗破碎，司機撞閘後棄車拔足逃去。

　　警員到場，發現遺棄現場的私家車匙膽及車門被撬毀，聯絡上車主後，證實該車早前停泊油渣埔村寓所外被偷走。美容中心女負責人接獲警方通知，返現場助查，她表示，美容中心開業超過二十年，從來沒有與人結怨，亦無被黑幫滋擾；約兩個月前，她解僱一名私下撬客的美容師，未知今次撞閘是否與此有關。警方將案件列刑事毀壞及追緝歹徒歸案。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd