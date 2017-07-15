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﻿兩爆竊漢遇警 棄五百元贓款逃

2017-07-15 列印
　　昨凌晨三時許，兩名本地及南亞漢在旺角界限街與基隆街交界，撬閘潛入一間食肆爆竊五百元逃走，準備登上泊附近一輛偷來的私家車逃走時，剛巧數名機動部隊警員反罪案巡邏經過，發現兩人形跡可疑上前截查，兩賊人見事敗心慌，棄車及將載有五百元贓款紙袋丟在後巷逃去。

　　警員追截無果折返現場，檢回紙袋內現金贓物，以及在汝州街一條後巷檢獲一批懷疑賊人棄下的兩頂鴨舌帽、口罩、手套、電筒、螺絲批及一些衣物等。

  同時在竊賊棄下的私家車內檢獲一支鐵筆，該車行車證已過期，懷疑兩賊人偷來犯案，正聯絡車主協助調查。
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