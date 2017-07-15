﻿頭條Jetso App送你200盒「浸大尚方」健脾化濕方

馬季煞科日第九場三班千四米賽事，將有兩匹今季自購馬初上陣。當中蔡廄「估惑」兩歲時於愛爾蘭四戰得一冠三亞，贏馬是千六米膠沙地賽。此駒單在四月已試了三課大閘，當時見馬兒有點前速，屬四肢修長而落腳均速之馬，及後曾谷閘刻意留後，效果似乎平平。最近兩課泥閘皆用頭罩，早段領放而末段加速力不強，論馬狀態初起，今仗用雷神而負磅不重，如能順放也有力一爭。 同場摩廄「威力東」於澳洲時隸屬摩加利旗下，出戰八仗取得兩次頭馬，勝出路程為千六至千八米，賽事水準不算高。來港後操練日子不長，自五月起才於大跑道亮相，六月開始試了三課閘，見起步反應平常，末段騎落亦不多，看腳法屬均速中距離馬，初出跑千四亦嫌短，...

2017-07-15