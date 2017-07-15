﻿回收行業 「四電一腦」新例下領牌難 萬人飯碗恐不保

立法會通過《產品環保責任（受管制電器）規例》，定下四電一腦的環保徵費，受管制電器須交由持牌回收商處理。有業界反映，受新政策影響，現時逾半回收公司租用農地及倉地經營，達不到工業用地的基本領牌要求，近月相繼離場。業界估計，合資格成為持牌回收商的行家寥寥可數，將有近一萬名回收從業員飯碗不保。



《產品環保責任（受管制電器）規例》規管俗稱「四電一腦」的冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機及電腦產品的回收工作，新增回收商發牌制度，只有持牌回收商可處置「四電一腦」，並要求回收商只能在工業用地上經營。惟目前大部份業界都在棕地、農地或倉地上作業，難以領牌，只好放棄「四電一腦」的回收業務。



持牌回收商 須於工業地經營



香港環保回收業總商會前主席梁沛倫，本身在倉地經營三萬多呎的回收工場，「公司由於不是在工業用地上經營，所以在新例下，不合資格領牌，相信日後難再回收『四電一腦』。」他的公司因有從事廢紙回收、產品及機密處理等其他生意，「『四電一腦』佔我們四分一的生意額，我估計會放棄這方面業務，但不用結業。」但他指，現時直接從事「四電一腦」回收生意的從業員約有一萬多人，尤其是街舖回收舊電器的行家，生計將受影響。



永勝五金國際貿易有限公司的一成生意來自電腦零件回收，其負責人譚永健直言，因他的回收場設於倉地，同樣不符合領牌的處所用地要求。由於領牌無望，他打算放棄相關業務，專注回收五金、電線及金屬生意。



譚永健坦言，永勝五金並非專營「四電一腦」生意，故新政策對其影響相對較小，惟他知悉，今月內元朗數個直接受新政策影響的回收場東主已相繼離場，「進口舊電器時，業界會在一批貨櫃擺放多種回收產品，但『四電一腦』於正式立例前一個月，已不能入口，導致他們進口貨量減少，連帶五金、電子產品都無法一併運輸。」



在農地經營回收場的林先生（化名）認同，領牌和成本問題使他萌生去意，其回收場一個月成本開支逾二十萬元，但今個月無法進口電腦產品，導致生意額下跌三成，損失達數萬元。林先生又指，有行家向他提出幾家公司夾份租用工業用地，務求符合領牌要求，但他有感現時租金太貴，將進一步降低利潤，合資做生意「分餅仔」亦易「有拗撬」，故暫時未有定案。



行內多黑工難有效規管



有業界前線認為，領牌對規管回收商的作用不大。有不願具名的收集商解釋，現時大多數回收商都聘請黑工負責「四電一腦」的拆件工作，令執法有一定難度，「那些人根本不怕政府，我相信將來都管不了。」在九龍區開設回收店的陳生直斥，行內的黑工問題愈加愈猖獗，加上新例收窄小型回收商的生存空間，故近日他也決定離場。



