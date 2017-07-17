﻿兩個半月162死 等上病房要15小時 流感高峰急症室逼爆

夏季流感肆虐，過去兩個半月共有一百六十二人患嚴重流感死亡，公院急症室及內科病房均有人滿之患，過去十日便有逾千名流感病人須入住內科病房，昨日非緊急病人在急症室的輪候時間長達八小時，輪候入院長達十五小時。特首林鄭月娥昨午到伊利沙伯醫院急症室巡視，她要求醫管局增聘人手，短期內制定方案紓緩急症室的輪候情況，她又稱若涉資源問題，政府必定全面配合。



衞生防護中心由五月五日至本月十三日共錄得二百四十六宗嚴重流感個案，包括一百六十二宗死亡個案。在嚴重感染個案中，有十三宗屬於十八歲以下兒童個案，當中兩人死亡。昨早伊利沙伯醫院非緊急病人在急症室的輪候時間長逾八小時，急症室登記處貼出告示，指內科病房已爆滿，等候入院為十五小時。



特首林鄭月娥在食衞局局長陳肇始陪同下，昨天傍晚到伊利沙伯醫院急症室巡視。林太表示，了解現時流感嚴重，入院人數增加，對公院構成重大壓力，已要求醫管局聘請人手，再制定方案短期內紓緩急症室的輪候情況，她又指如涉及資源問題，政府必全面配合。



每日過千人入內科病房



醫管局代理行政總裁張偉麟稱，流感高峰期已持續十多天，每日均有逾千名病人須入住內科病房，與以往只持續兩三日有所不同。他認為，近期流感致病性較高，市民在冬季接種的流感疫苗，效用慢慢減退，可能是今次流感肆虐的原因。



張偉麟指，多所醫院加開病牀，並以特別津貼邀請休假的醫護人員上班，但伊利沙伯醫院仍是重災區，屯門、瑪嘉烈等醫院情況亦相當嚴重，當局會繼續聘請兼職，加上本月可註冊逾一百位新醫生，八至九月亦有新一批護士加入，相信情況會有改善。



伊院女護：去廁所都無時間



記者到昨日傍晚到伊院急症室，見坐滿了人。朱先生昨早心口痛，到來求醫，已等了五小時；護士告知他須輪候八小時，他認為：「絕對唔可以接受。」他仍無奈等候。手抱兒子的彭小姐稱，兒子僅得三個月大，因嘔奶時吐血絲，即時帶他到私家醫院求診，醫生轉介到伊院急症室，她希望兒子能盡快看醫生：「已等咗個幾鐘，唔知要等多幾耐。」一名不願透露姓名的女護士說：「（近日）做到踢晒腳，去廁所都無時間。」她希望政府正視問題，增撥資源應對。



香港西醫工會會長楊超發直言，今年夏季的流感病人求診個案較以往多出三成，認為與近月天氣變化大有關。他指，流感疫苗每年八月已送到各診所，政府不用待至九月，提早推出資助注射計劃。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，今次夏季流感突如其來爆發，希望醫管局能短期內調配醫護人手，同時分流病人到負荷較輕的醫院，以解決問題。