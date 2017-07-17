﻿馬季總投注1170億創新高

昨天驟雨綿綿，無阻大批馬迷在馬季煞科日臨場觀戰。香港賽馬會公佈，今季馬季總投注額高達近一千二百億元，自一九九六年有投注紀錄以來，創下二十年來最高投注額，亦是歷來最高；總入場人數亦突破二百一十萬人次，丁財兩旺，為今季馬季畫下完美句號。



二○一六／一七馬季昨在沙田馬場煞科。也許因天雨關係，今季煞科日的入場人數僅約三萬七千人，較去年逾四萬五千人，足足下降了百分之十九，亦是近四季沙田馬場煞科最低。早上馬場未開時，未見往昔人頭湧湧「打蛇餅」的盛況，即使如此，無損馬迷們熱情，始終煞科大日子，不少馬迷均放手「落重注」。每逢賽事至尾段直路，均能聽到觀眾台上如雷的打氣聲。



天雨影響入場人數



馬會公佈，今季煞科日的投注額約為十八點六億元，較去年約十八點四億元微升百分之一，但已創下九七以來的最高紀錄。今季賽馬日獲政府增加至八十八日，無疑有助提高投注額。馬會今季的「成績表」顯示，總投注額由往季的約一千零六十億大增至今季逾一千一百七十億，增幅超過百分之十，並且創下歷史新高。至於全季總入場人數亦錄得超過二百一十六萬人次，較去年約二百零四萬人次上升六個百分點。



煞科日最後一場賽事結束後，即到頒獎時刻。其中「最受歡迎騎師」兼「冠軍騎師」毫無懸念，由「雷神」莫雷拉連續第二年衞冕。其今季共取得一百七十一次頭馬，創下本港騎師單季頭馬新高。至於「冠軍練馬師」則由蔡約翰奪得，今季他共獲九十五場頭馬，創下本港練馬師單季頭馬的最高紀錄，同時也是他第九度獲冠軍練馬師美譽。