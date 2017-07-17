﻿劉江華籲放下政治爭拗

財委會議程上仍有多項工程撥款有待審議，食物及衞生局局長陳肇始憂慮，部份醫療撥款申請包括三所醫院重建或開展計劃，未能在今屆會期內通過，工程或需押後。民政事務局局長劉江華希望議員放下政治爭拗，為市民福祉努力。



食衞局局長陳肇始昨表示，包括威爾斯親王醫院、屯門醫院和啟德醫院的撥款若在立法會暑假休會前未能通過，有關計劃的招標和工程或需押後，但醫院有很多工作需要有「硬件」才能配合，而沙嶺骨灰龕建設以及計劃開設的食物安全新職位也正等候審議。



民政事務局局長劉江華亦指，改善民生政策的油麻地露宿者之家和公眾垃圾站搬遷計劃，正在財委會中「排隊」，若不能上馬則非常可惜，因工程費用會上升，加上項目已拖延多年，再被擱置並不理想，希望議員把政治爭拗放低，為巿民福祉努力。