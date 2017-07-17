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﻿塔拉斯移向越北 港今明有雷暴

2017-07-17 列印
　　熱帶氣旋塔拉斯日前在中南海西沙群島形成，並於昨日橫過北部灣。天文台指，塔拉斯會逐漸移進中南半島消散，強調對本港沒有直接威脅。

　　但惟受到塔拉斯及副熱帶高壓脊影響，本港昨日橫風橫雨，天文台預料，直至本周二天氣仍有驟雨及幾陣狂風雷暴，隨後一兩日會好轉。

　　天文台表示，截至昨午四時，熱帶風暴塔拉斯集結於三亞以西約一百七十公里，料會向西或西北偏西移動，時速約二十五公里。昨日已橫過北部灣，移向越南北部，之後會移入中南半島內陸並逐漸消散，對香港沒有直接威脅。

　　但根據天文台九天天氣預報，在副熱帶高壓脊和塔拉斯的共同影響下，南海北部及廣東沿岸將有雷雨吹襲。本港昨日各區普遍錄得逾二十毫米雨量。
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