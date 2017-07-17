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﻿14青少年制服團體巡遊慶回歸

2017-07-17 列印
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　　為慶祝香港回歸二十周年，十四個青少年制服團體包括紅十字會、童軍總會、基督少年軍、航空青年團、香港少年領袖團等，昨舉辦「青少年制服團隊大巡遊暨嘉年華」（見圖），超過一千位成員由維園巡遊至灣仔修頓遊樂場，沿途吸引大批市民圍觀，全程約兩公里。大會並於修頓遊樂場內舉行嘉年華，有制服團隊活動展覽、警察樂隊及海關的緝毒犬表演等活動。

　　民政事務局局長劉江華於巡遊起步禮致辭時指，青少年制服團體一直是政府在青年發展工作的緊密合作夥伴，今次活動是慶祝香港回歸二十周年，意義更為重大，當局未來會加強對青少年制服團體的支援，讓更多青年受惠。
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