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﻿平治司機遭追撞兼圍毆

2017-07-17 列印
■兇徒駕乘凌志房車（左）。
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　　一輛平治房車，昨日在元朗遭多名兇徒駕乘一輛凌志房車追撞停下，兇徒拖平治司機落車毆傷後棄車逃去。警員到場，傷者接受救護員敷治後拒絕送院，警員調查後不排除與黑幫尋仇有關，案件列傷人及交反黑組接手調查。

　　消息稱，昨晨五時許，一名四十歲男子駕駛平治房車，載着兩名男乘客駛至西裕街近西菁街時，一輛凌志房車突然高速從後駛近，並加速狂撞向平治右邊車身。凌志撞停平治後，車上跳出數名大漢，強行將平治司機拖出車外圍毆，兇徒傷人後棄車逃去。警員接報趕至，平治司機頭部受傷，一名乘客撞車時輕傷，現場接受敷治後拒絕送院，警員調查不排除是黑幫尋仇飛車追截及傷人，交反黑組探員跟進，並到附近店舖尋找閉路電視錄影蒐證及追緝兇徒歸案。
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