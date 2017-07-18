﻿飛台北看婦科遇車禍 港婦慘死夫傷

一對香港夫婦昨早專程飛往台灣看婦科醫生，抵達當地往診所途中遇上車禍，妻死夫傷。夫婦二人乘的士沿中山高速公路往台北，車禍發生時，兩輛貨車疑因切線發生碰撞，尾隨的貨櫃車閃避時失控，撞及夫婦所乘的士，的士失控猛撼貨櫃車，夫婦與一名貨車司機受傷，妻子頭部重創，送院後搶救無效死亡，夫妻天人永隔。當地警方仍調查意外成因。



綜合外媒報道，事件中的港人夫婦分別為三十六歲女子鄧惠嫻，以及其同齡梁姓丈夫。據悉，他們此行是看當地一名有名氣的婦科醫生，夫婦原打算即日來回，晚上乘機回港，不料未見醫生已遇上車禍。



據報道，兩人昨早上九時許，由香港赤鱲角機場乘搭飛機抵達台灣桃園機場，二人抵埗即乘的士前往台北信義路一間診所。至昨早十時許，的士沿中山高速公路行駛，至國道一號北上三十三點七公里時，一名四十五歲姓吳男子駕白色貨車駛經外側減速車道，準備駛入五股交流道，其間疑未保持安全距離下突然切線，失控撞上前方另一輛藍色貨車。當時後方一輛貨櫃車閃避不及，左轉撞上路中護欄。梁鄧二人乘坐之的士不及閃避遭波及，最後猛撼貨櫃車車頭，釀四車相撞。



老公顱內出血



意外中，坐後座的鄧婦頭部傷重昏迷，部份頭皮亦被扯開，被救出時已無呼吸，送抵台北醫院證實不治。其梁姓丈夫顱內出血，送亞東醫院治療後無性命危險。肇事姓吳司機事後被困車中，左腳大腿骨折，由消防救出，並送往新光醫院搶救。姓陳的士司機僅受輕傷，事後拒絕送院。



入境處派員當地探望傷者



台灣國道公路警方表示，現已派專人協助處理相關事宜，正聯絡港人夫婦的家屬前往處理。本港入境處得悉事件後，亦即時聯絡香港經濟貿易文化辦事處，了解情況及跟進事件。處方亦派員往當地醫院探望傷者，並提供一切可行協助。