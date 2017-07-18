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﻿求醫名診所 即日來回遇死神

2017-07-18 列印
　　意外中的港人夫婦，據悉原打算到台北信義路三段的「愛群中西醫診所」求醫。據診所網頁顯示，醫療團隊包括多位中西名醫，專攻孕上調理，並對卵巢功能早期衰竭、子宮內膜異位、多囊性卵巢、血液免疫性疾病、重複性流產等症狀予以治療，並提供產後調理等服務。

　　愛群設有實驗室團隊，包括試管嬰兒組、生化檢驗組及遺傳訊息組，以專業儀器為病人進行各種精密檢查，診斷是否有遺傳性疾病外，亦提供人工受精或試管嬰兒等服務。診所另有一隊諮詢員團隊，主要為病人提供心理上的協助及指導、詳細解釋療程的各項步驟、手術後的復康服務等，以令治療達至最佳結果。
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