﻿伊院病牀須輪候24小時 食衞局聘兼職醫護紓急症室壓力

夏季流感病毒肆虐，公立醫院急症室連日「爆滿」，「重災區」伊利沙伯醫院昨貼出告示，急症室病人要輪候二十四小時，才能入住內科病房，程度達「極度嚴峻」。食衞局局長陳肇始昨公佈，老人科醫護人員與急症室合作，盡快為病人處理及作評估，以加快內科病牀的流轉，並為加班醫護人員提供特惠津貼。



醫管局數字顯示，前日急症室求診人次共六千二百九十一人，當中九百五十二人需入院。整體內科病牀佔用率達百分之一百一十一，其中聯合醫院內科病牀佔用率最高，達百分之一百三十；伊利沙伯醫院亦達百分之一百二十七。伊院急症室昨迫滿病人，醫院貼出告示，經急症室醫生診治後而需入院的病人，需等候二十四小時，爆滿程度達「極度嚴峻」。



前線醫護：病房如難民營



特首林鄭月娥前日到訪伊利沙伯醫院巡視後，食衞局和醫管局昨早召開會議，推出十項短期紓緩措施，包括部份醫院會安排老人科醫護人員到急症室提供早期評估及治療，減少入院需求；又加強向安老院舍提供支援，通過社區老人評估服務、社康護理服務及到訪醫生計劃，讓更多簡單個案在醫院外處理。



為加快病牀流轉，醫管局代理行政總裁張偉麟表示，會為已被醫生評估為適合出院的病人，安排安老院舍宿位，又呼籲安老院舍加快接回院友，盡快騰出病牀。醫管局又與私家醫院探討，轉介適合的病人到私院治理，騰出公立醫院病牀。



至於醫護人手不足問題，陳肇始說，明白前線醫護人員做得好辛苦，所以重點聘請兼職醫護人員。



張偉麟指，目前已聘請三百五十名兼職醫生及二千二百名兼職護士外，會聘請更多兼職醫護人員，包括病房的病人服務助理，並繼續向加班的醫護人員發放特別酬金。



醫管局會增加普通科門診服務籌額，並邀請衞生署醫生在公餘時間參與；同時邀請醫療輔助隊人員到服務量較高的急症室協助。此外，公立醫院會暫停所有醫院認證活動至明年六月底，減輕非臨牀工作；又會暫停或押後非緊急手術及專科門診例行個案。