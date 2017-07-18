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﻿何栢良倡推「流感券」 資助市民向私醫求診

2017-07-18 列印
■何栢良建議政府推出「流感券」。
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　　夏季流感來勢洶洶，市民湧去公立醫院急症室求診，出現人滿之患。港大感染及傳染病中心總監委何栢良表示，政府可考慮推出公私營合作，向高危人士派發「流感券」，資助市民向私家診所求診。

　　何栢良昨在社交平台發表意見，建議政府推出公私營合作計劃，向高危人士，如五歲以下幼童，以及六十五歲以上長者，派發一千元的「流感券」，資助他們在流感高峰期間向私家診所求診，以減輕公營醫療系統負荷。

　　另外，衞生防護中心總監黃加慶表示，今年夏季流感高峰期提早爆發，情況比以往嚴重、殺傷力大，又指截至上周，流感病毒樣本呈陽性比率達三成半，且有上升趨勢，當中七成半的嚴重個案為長者。他說，今季流行H3病毒，並指暫未知道流感高峰是否已到頂，疫情可能會維持約兩至三個月，呼籲市民注意個人衞生，經常洗手。
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