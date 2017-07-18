﻿官指場面嚇人 旺暴三男罪成

去年大年初二凌晨旺角騷亂，第三批五名男子被告早前否認共三項暴動罪，在區院受審。法庭昨裁定其中三名被告的一項暴動罪成，法官姚勳智指當日逾百人集結與警方防線對峙，場面「相當嚇人」。三名罪成被告被還柙至八月七日判刑，以索取他們的教導所報告或背景報告。



五名被告被控於去年二月九日在旺角豉油街近花園街交界，連同其他人參與暴動，共涉三項暴動罪。當中第一被告十九歲運輸工人楊子軒、第二被告廿一歲運輸工人羅浩彥及第五被告工人連潤發被裁定一項暴動罪罪名成立；而第三被告無業漢陳紹鈞及第四被告旅行社職員孫君和則被裁定各一項暴動罪罪名不成立。



兩人罪名不成立



姚官指非法集結罪成只需具備以下三個元素：一，被告人與其他多於三人結集；二，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為；三，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此結集的人會破壞社會的安寧，或害怕他們會藉擾亂秩序的行為激使其他人破壞社會安寧。



法官續指本案中毫無疑問，當日清早約七時在豉油街及花園街交界，有逾一百人集結，大部份人戴口罩、手持玻璃瓶去霸佔街道，並與警方防線對峙，亦不時有人向火堆投雜物及高舉硬物等，場面「相當嚇人」。



警方曾三次在高台向集結人士作出警告，但他們仍霸路、以火堆及物品作屏障等，拒絕離開，明顯是威脅及挑釁行為；且恃着人數眾多，互相支持，阻礙警方的行動，社會安寧已被破壞，亦令他人擔心安危或財物會受破壞等，已構成暴動。



姚官認為據警員的證供等，第五被告連潤發確是在人群前排向警方掟磚的人，認為他有參與暴動，且是與第一﹑二被告共同干犯暴動罪，終裁定三人就一項暴動罪罪成，但法官認為未有穩妥證據證明第三及四被告有罪，裁定兩人各一項暴動罪名不成立，成為首兩名被告在暴動案中脫罪。